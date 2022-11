Concorsi Sicilia: ASP, Aziende Sanitarie e Comuni cercano personale nell’Isola

Concorsi Sicilia: sono diverse i bandi attivi al momento in diversi enti della regione. In particolare, si ricerca personale nelle ASP, Aziende Ospedaliere e Comuni del territorio siciliano.

Concorsi Sicilia: ottime notizie in arrivo per tutti coloro i quali sono alla ricerca di opportunità lavorative in Sicilia. Infatti, al momento sono attivi diversi bandi di concorsi Sicilia che potrebbero interessare vari profili professionali. Questo perché, le posizioni di lavoro aperte riguardano ASP, Aziende Ospedaliere e Comuni siciliani. Ecco quali sono le principali offerte di concorsi Sicilia al momento attive.

Concorsi Sicilia: ASP Palermo

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo è alle ricerca di personale in Sicilia e per ha indetto un concorso. Le posizioni aperte sono 217 e la selezione, che sarà effettuata per titoli ed esami, mira alla copertura di vari posti di dirigente medico a tempo indeterminato, per varie discipline. Infatti, si mira alla copertura di posizioni come medico anestesista, medico diabetologo, medico ginecologo e medico urologo.

Il concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta del 18 ottobre 2022 e per questo motivo sarà possibile candidarsi entro il prossimo 17 novembre 2022. Per maggiori informazioni riguardo le prove di selezione, l’elenco totale delle posizioni aperte e dei requisiti per ogni posizioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.

Subito lavoro Sicilia: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Tra i concorsi pubblici Sicilia banditi ne è presente anche uno per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. In realtà, si tratta di una riapertura dei termini della mobilità, allo scopo di coprire 11 posti per profili professionali di vario tipo. Il contratto previsto è a tempo pieno e indeterminato, come riportato nella Gazzetta del 21 ottobre 2022.

Come anticipato, le posizioni aperte sono varie e includono, per esempio, quelle di geologo, avvocato, istruttore tecnico o istruttore amministrativo. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 20 novembre 2022, secondo le modalità descritte nel bando integrale, al quale si rimanda per maggiori informazioni.

Offerte lavoro Sicilia: Policlinico “Giaccone” Palermo

Anche il Policlinico “P. Giaccone” di Palermo è alla ricerca di personale e figura tra gli enti che hanno attivato dei concorsi Sicilia. Infatti, come riportato nella Gazzetta del 25 ottobre 2022, si ricercano 3 dirigenti medici di chirurgia generale, per coprire delle posizioni a tempo pieno e indeterminato. Il concorso si svolgerà per titoli ed esami, e per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 24 novembre 2022. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.

Lavoro Sicilia: Azienda Ospedaliera “Martino” Messina

Infine, anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina è alla ricerca di personale e ha indetto uno dei concorsi Sicilia presentati. La procedura, mira alla copertura di 12 posti da dirigente medico a tempo indeterminato per la disciplina di anestesia e rianimazione. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 27 novembre, come riportato nella Gazzetta del 28 ottobre 2022.

Tra i requisiti è prevista la Laurea in Medicina e Chirurgia, una specializzazione nella disciplina richiesta e l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. Per ulteriori informazioni riguardo alle prove di selezione e ai requisiti, si rimanda alla lettura del bando integrale.