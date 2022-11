Blitz per operazioni mafiose nella capitale: arresti anche in Sicilia

Operazioni a stampo mafioso nella capitale, scatta operazione della Direzione investigativa antimafia (DIA): tra le aree italiane coinvolte, arresti anche in una città siciliana.

Sono 26 le persone indiziate di far parte di un’associazione mafiosa della ‘ndrangheta con radici proprio nella capitale italiana. Ad occuparsi del caso è la Direzione investigativa antimafia (Dia) che avrebbe scoperto l’intento finale delle azioni a stampo mafioso: lo scopo sarebbe quello di prendere il controllo di diverse attività economiche facendo poi ricorso ad intestazioni fittizie per nascondere la reale titolarità delle aziende in questione.

Tra le zone interessate dall’operazione della Dia, è presente la regione del Lazio, varie province di Cosenza e anche il territorio siciliano di Agrigento. Per i 26 indiziati, è prevista l’esecuzione di misure cautelari, anche se le operazioni di perquisizione sono ancora in corso.