Stasera in TV: in onda “Grease” e “Il diritto di opporsi”

Troppo pigri per andare in un cinema Catania? La redazione di LiveUnict vi consiglia film e programmi da non perdere in TV.

Cinema Catania troppo distanti e difficili da raggiungere? C’è sempre la possibilità di sedere comodi sul divano, davanti al piccolo schermo: questo stasera offre un palinsesto unico nel suo genere.

Divorizio a Las Vegas [Rai 1, ore 21:25]: due diciottenni: Lorenzo ed elena si conoscono durante una vacanza in America lei è la più bella del gruppo, lui il più studioso ma anche il più noioso, nonostante questo i due per gioco si sposano e non si rivedono per i successivi vent’anni.

Il diritto di opporsi [Canale 5, ore 21:20]: nel 1989 Bryan appena laureato in giurisprudenza si trasferisce ad Alabama dove si occuperà dell’assistenza ai detenuti nel braccio della morte.

L’aereo più pazzo del mondo[Mediaset20 ore 21:05]: il primo shuttle in partenza verso la Luna sta per partire per colonizzare il satellite, nonostante dei problemi tecnici il Consiglio di Amministrazione decide di partire.

Grease [Twenty seven, ore 21:10]: durante le vacanze Danny conosce Sandy, una ragazza australiana Danny scopre che Sandy frequenterà la sua stesa scuola ma per non mostrarsi tenero agli occhi dei suoi amici Danny cercherà di ignorarla.