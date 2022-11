“Ci offriva cannabis e cocaina”: le accuse degli studenti a una professoressa

Nei guai una professoressa di 48 anni: secondo le accuse degli studenti, avrebbe offerto loro cannabis e cocaina.

Gravi accuse nei confronti di una docente di 48 anni, originaria di Aprilia. Secondo quanto riferito da alcuni suoi ex alunni alla Polizia di Latina, che attualmente si occupa delle indagini, la professoressa avrebbe offerto loro cannabis e persino cocaina.

La 48enne dovrà ora rispondere alle accuse al cospetto del giudice nell’udienza preliminare fissata per il 25 gennaio, durante la quale verrà stabilito se la docente verrà rinviata a giudizio.

Le accuse

Secondo quanto riferito da un’alunna, che all’epoca dei fatti aveva soltanto 19 anni e frequentava il centro professionale di Formazione e Lavoro, un giorno dopo pranzo la professoressa avrebbe “tirato fuori una canna e ha iniziato a fumare, per poi passarla ad alcuni studenti lì presenti” e “una ragazza si è anche sentita male”.

Un altro episodio risalirebbe al luglio del 2020. Secondo la testimonianza offerta, la docente avrebbe allora ospitato in casa propria alcuni studenti per preparare insieme un esame ma in quell’occasione avrebbe anche offerto una canna alla studentessa, che l’avrebbe accettata.

Accuse ancor più gravi vengono riservate alla donna. A un altro studente la professoressa avrebbe offerto di consumare con lei persino cocaina: questa, almeno, la confidenza del giovane ad una tutor e collega della docente sotto accusa che è stata recentemente ascoltata dalla squadra mobile.

Secondo le ultime indiscrezioni, al momento l’insegnante 48enne continua a insegnare: spetterà al giudice disporre un’eventuale sospensione.