Uomo si suicida nel Catanese: era ricoverato in ospedale

42enne perde la vita a causa di un suicidio, causato dalla sofferenza di una patologia cronica.

Nelle prime ore del mattino un paziente 42enne dell’ospedale di Biancavilla si è tolto la vita lanciandosi da un balcone del presidio. Nonostante i soccorsi immediati dei medici, l’uomo ha perso la vita sul colpo.

Si tratta di un ormai ex bracciante agricolo della provincia di etnea, che era ricoverato nel reparto di Chirurgia generale dell’ospedale di Biancavilla per una grave patologia cronica. Secondo varie indiscrizioni, il motivo del gesto è la sofferenza causata dalla malattia stessa. La Procura di Catania ha già disposto la restituzione della salma alla famiglia, mentre l’Asp ha avviato vari approfondimenti. Il direttore medico del presidio, Mario Patanè dichiara: “Siamo vicini ai familiari ai quali assicuriamo tutto il nostro supporto. Voglio inoltre ringraziare i carabinieri per il loro tempestivo intervento».