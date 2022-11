Tragico incidente in Sicilia: muore un giovane di 14 anni

Incidente mortale in Sicilia: la vittima aveva soltanto 14 anni. Un altro ragazzo è rimasto ferito.

Ancora un incidente mortale in Sicilia: la vittima è un giovane di soli 14 anni. Un altro ragazzo sarebbe rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il sinistro è avvenuto nelle prime ore di questo pomeriggio (verso le ore 14:00), lungo la Strada Statale 115 che collega Marsala a Mazara del Vallo, nei pressi dell’ufficio postate della borgata di Strasatti.

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani stavano viaggiando in sella ad uno scooter quando, improvvisamente, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada: le ragioni sarebbero ancora da chiarire. Non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.