Stasera in TV: in onda “Attacco a Mumbai” e “La scelta di Maria”

Venerdì sera freddo e noioso? Se i cinema sono troppo lontani e la stanchezza non lascia tregua, la redazione di LiveUnict consiglia ai suoi lettori film e docus-drama da guardare stasera in tv nella comodità di un caldo divano: ecco quali sono le alternative proposte del palinsesto.

La scelta di Maria [Rai 3, ore 21:25]: grazie a preziose interviste e testimonianze, il docu-drama ripercorre la vicenda politica e sociale che, attraverso il gesto di una donna, portò alla nascita del cosiddetto “Milite Ignoto”. Protagonista, infatti, è Maria Bergamas, madre di un fante italiano disperso durante la Prima Guerra Mondiale, la quale, tra le bare contenenti le salme di undici soldati non identificati, scelse quella di un soldato ignoto che venne poi sepolto il 4 novembre 1921 presso l’Altare della Patria al Vittoriano.

I mercenari – The Expendables [Rai 4, ore 21:21]: a capo di Barney Ross, interpretato da Sylvester Stallone, gli Expendables sono un gruppo di mercenari professionisti del combattimento corpo a corpo, ingaggiati per affrontare pericolose missioni, come quella di uccidere il dittatore di un’isola dell’America centrale che gestisce affari illeciti.

Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio [Italia 1, ore 21:21]: la vicenda è tratta da una storia vera, la strage di Mumbai, quando nel 2008 un gruppo di jihadisti armati sbarcò nella città, compiendo una serie di attentati e prendendo di mira uno storico albergo di lusso.