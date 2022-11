Catania, prevista chiusura autostrada: il tratto interessato

Da lunedì lavori autostradali in arrivo, circa 2,5 chilometri di autostrada dimezzata. Unica tratta tra Catania e Giarre.

Iniziati i lavori per le barriere longitudinali, i terminali, le transizioni e i varchi apribili sull’autostrada A18 Messina-Catania. Lavori che tuttavia prevedono interventi anche nella tratta autostradale di Catania e lo svincolo di Giarre in entrambe le direzioni.

Infatti, a partire da lunedì verrà chiusa per circa 2,5 chilometri la corsia di sorpasso. Non appena ultimato questo tratto, i lavori continueranno per altri 2,5 chilometri e così via fino al completamento. Il tempo previsto per il completamento totale dei lavori è di circa una settimana.