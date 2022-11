Giovane siciliano morto ustionato: i familiari denunciano l’ospedale

Giovane morto ustionato lunedì sera, i genitori denunciano per fare luce sulle cause del decesso e sulla gestione sanitaria dell'emergenza.

Un giovane di San Cataldo (CL), Alessandro Tomasella, è morto lunedì sera dopo essersi ustionato con il barbecue durante una cena con gli amici. Ad essere fatale una fiammata durante l’accensione del barbecue che ha investito Tomasella e altre due persone, ustionate in maniera più lieve.

Il giovane, rimasto gravemente ustionato su oltre il 30% del corpo, è stato portato dagli amici al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia ma, viste le gravi condizioni, è stato immediatamente disposto il trasferimento al centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è deceduto 5 minuti dopo il suo arrivo.

I familiari di Alessandro Tomasella hanno sporto denuncia al commissariato di Catania Ognina per fare chiarezza sulle cause del decesso e sulla gestione sanitaria dell’emergenza. Gli investigatori, invece, fanno sapere che il decesso sarebbe avvenuto a causa dell’uso di benzina per accendere il fuoco, provocando un ritorno di fiamma.