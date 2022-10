Tik Tok, novità: nuovo pulsante dedicato ai videogame

Tante le novità per il social cinese che ha spopolato nel mondo tra i più giovani: TikTok potrebbe avere un menù dedicato ai videogames già a partire dall'inizio di novembre 2022.

Novità in casa TikTok: secondo quanto riportato dal Financial Times, il social cinese (Douyin per la versione cinese) includerà un pulsante per accedere ad un nuovo menu dedicato ai videogiochi.

Già nel 2019 TikTok aveva integrato i videogame nel formato “casual”, cioè giochi veloci a cui accedere in un lasso di tempo effimero, esempio attesa del tram. Secondo i dati recenti di Statista, nel 2027 il mercato del gaming varrà oltre 221 miliardi di dollari.

“TikTok e i videogame – ha scritto su un post di LinkedIn Assaf Sagy, manager di TikTok – sono fatti l’uno per l’altro. La piattaforma ha dimostrato il suo valore nell’aiutare i consumatori a scoprire cosa è divertente e popolare. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con tutte le società di gaming a livello globale”.

La data di lancio del nuovo canale è prevista per il 2 novembre al “TikTok Made Me Play It”, il primo evento dedicato al gioco (secondo quanto riportato anche dalle dichiarazioni della stessa azienda). Parteciperanno molte aziende importanti del settore come Electronic Arts, 2k, Vng Corporation, NetEase Games e Homa.