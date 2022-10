Stasera in TV: In onda “Birds of Prey” e “Man on Fire”

La redazione di LiveUnict consiglia una serie di film e programmi da guardare stasera in tv. Di seguito la programmazione.

Man on Fire – Il fuoco della vendetta [Rai Due, ore 21:20]: l’ex marine John Creasy viene assunto per difendere Pita, dopo che i genitori Samuel Ramos e Lisa hanno ricevuto numerose minacce da parte di una banda criminale messicana. Tra la bambina e John nascerà un bel legame di amicizia nonostante i vari problemi iniziali. Tuttavia Pita verrà rapita, da quel momento in poi John sarà disposto a tutto pur di liberare la piccola.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn [Italia Uno, ore 21:20]: quando il cattivo Roman Sionis ed il suo amico Zsasz, prendono di mira Cass, Gotham verrà capovolta e stravolta al fine di trovare la piccola. Ma le vite di Harley Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incroceranno per allearsi e sconfiggere il nemico Roman.

The Italian Job [Canale 20, ore 21:05]: dopo una rapina andata a buon fine, Charlie Croker e la sua banda, composta da un genio del computer, un autista, un esperto di esplosivi e uno scassinatore, devono arrendersi all’idea che tra di loro c’è una talpa. Con l’aiuto di Stella, la banda si trasferirà in California sulle tracce del traditore, per recuperare il denaro. Il tutto porterà alla creazione di un ingorgo mai visto prima.

Tre giorni e una vita [Rai 4, ore 21:20]: Antoine è protagonista di tre eventi che gli sconvolgeranno per sempre la vita: la misteriosa scomparsa di un bambino, la morte di un cane e la venuta della tempesta del secolo.