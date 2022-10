Stasera in TV: in onda “Gods of Egypt” e “Io e Marilyn”

La nuova settimana è appena iniziata: se l'idea di uscire non appare invitante, perché non godersi a casa uno dei film in programmazione stasera in tv?

Gods of Egypt [Rai 4, ore 21:19]: Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau sono tra i protagonisti di questo action ambientato nell’antico Egitto. Un giovane ladro cerca di liberare la sua amata dalla prigionia: per farlo, dovrà detronizzare Set, dio delle tenebre e imperatore d’Egitto. Ma non sarà solo nella sua battaglia;

Un uomo tranquillo [Mediaset, ore 21:04]: Liam Neeson interpreta un umile spazzaneve, amato dalla cittadina in cui vive, la cui vita cambia improvvisamente nel momento in cui il figlio viene ucciso da un signore della droga. Alimentato da un forte desiderio di vendetta, farà di tutto per risalire fino agli assassini di suo figlio;

Io e Marilyn [Cine34, ore 21:00]: tre amici fanno una seduta spiritica per gioco. Tuttavia, uno di loro, Gualtiero, evoca per errore lo spirito di Marilyn Monroe. Comincerà così una divertente convivenza forzata con il fantasma dell’attrice;

Tre manifesti a Ebbing, Missouri [Rai Movie, ore 21:15]: Frances McDormand interpreta Mildred, la disperata madre di Angela, una ragazza violentata e uccisa, il cui caso le forze dell’ordine avrebbero messo da parte. Mildred dà così fondo ai suoi risparmi per attirare lo sceriffo e riportare l’attenzione sul caso della figlia;

Ladyhawke [Canale 27, ore 21:10]: grande classico con Michelle Pfeiffer. Un vescovo, innamorato della bella Isabella, vedendosi rifiutato scaglia una terribile maledizione sulla donna: sarà costretta a tramutarsi in falco di giorno, mentre l’uomo che ama sarà un lupo di notte. I due innamorati, così, sembrerebbero non avere più possibilità di stare insieme per sempre: verranno in loro aiuto un ladruncolo e un mago.