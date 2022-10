Stasera in TV: in onda “The Code” e “Rambo III”

Stasera in TV? Film per tutti i gusti da vedere comodi sul divano di casa, magari in buona compagnia. Di seguito i consigli della redazione di LiveUnict.

Cinema Catania difficili da raggiungere? Niente vi impedisce di stendervi sul divano e godervi un bel film. Ecco alcune proposte tratte dal palinsesto di oggi.

Qualunquemente [Rai 3, ore 21:55]: Cetto La Qualunque torna in Italia dopo una lunga latitanza all’estero con una nuova famiglia. Il rientro, tuttavia, trascinerà con sé una serie di ostacoli per il protagonista. Il più grande? Un’anomala ondata di legalità.

Rambo III [Italia 1, ore 21:20]: dopo l’esperienza in Vietnam, il protagonista si sposta in Afghanistan con l’obiettivo di liberare un ufficiale prigioniero dei russi che occupano il Paese. Il film racconta le nuove, avvincenti, vicende di Rambo, interpretato da Sylvester Stallone.

The Code [Rai Movie, ore 21:10]: l’esperto ladro Keith Ripley coinvolge il più giovane Gabriel Martin nel piano volto a rubare due preziose uova Fabergé da un inaccessibile caveau. Con Antonio Banderas e Morgan Freeman.