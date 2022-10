Lavoro Sicilia, da Eurospin a McDonald’s: le posizioni aperte

Lavoro Sicilia: offerte interessanti vengono riservate a chi ambisce a trovare un impiego nell'Isola. Di seguito le posizioni aperte, con requisiti e scadenze.

Lavoro Sicilia: chi è in cerca di un primo impiego o, in alternativa di uno nuovo, sarà lieto di sapere che grandi aziende sono attualmente in cerca di personale. Di seguito le più allettanti offerte attualmente attive.

Offerte lavoro Catania: Eurospin

Eurospin, celebre azienda italiana della grande distribuzione organizzata di alimentari e generi di largo consumo, ricerca un responsabile bistrot per un punto vendita di Catania, “ai fini dell’implementazione di un nuovo format di ristorazione, rappresentativo del gruppo”.

Tale figura, nello specifico, è responsabile dell’organizzazione, la supervisione e il coordinamento di tutte le attività operative, gestionali, economiche e amministrative del proprio punto vendita.

Tra i requisiti richiesti, spiccano i seguenti:

esperienza almeno quinquennale nel settore della ristorazione;

Diploma (ma il possesso di una laurea in economia sarà considerato un plus);

flessibilità oraria ;

; disponibilità a lavorare su turni e/o festivi;

conoscenza del pacchetto Office.

Predisposizione al contatto con il pubblico;

Buona resistenza/gestione allo stress;

Si esplicita che la selezione è aperta ai candidati di ambo i sessi.

Pandora

Anche un’altra importante realtà aziendale assume nel Catanese. Si tratta di Pandora, che ricerca Sales Associates per il proprio punto vendita del Centro Commerciale “Katanè” di Gravina di Catania, a cui offrire un impiego part-time (20 ore su turni).

Tra il resto, si richiedono ai candidati:

esperienza pregressa in un ruolo di vendita o di assistenza alla clientela;

possesso del diploma di scuola secondaria di II livello o titolo superiore;

buona conoscenza della lingua inglese e spagnola.

Per questa offerta le candidature sono aperte fino al prossimo 23 ottobre.

Lavoro Sicilia: addetti ristorazione McDonald’s

Infine anche McDonald’s, catena di ristoranti di fast food statunitense ben nota, assume in Sicilia. Si ricercano, in particolare, addetti ristorazione per:

il ristorante McDonald’s di Agrigento (AG); il ristorante McDonald’s di Milazzo (ME).

Quali requisiti si richiedono ai candidati in questo caso?

ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore ;

; ​orientamento al lavoro di squadra;

flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Per ulteriori informazioni circa le singole posizioni, si rimanda ai siti ufficiali delle tre aziende citate.