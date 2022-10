Lavoro Sicilia, assunzioni da Lidl, Penny e UniCredit: le posizioni aperte

Lavoro Sicilia: le aziende Lidl, Penny e UniCredit ricercano nuove figure professionali. Ecco in dettaglio quali sono le posizioni aperte e quali i requisiti richiesti per essere assunti.

Lavoro Sicilia: sono ricercati nuovi profili lavorativi che le aziende Lidl, Penny e UniCredit hanno aperto per espandere i loro team. Ecco in dettaglio i requisiti e come candidarsi.

Lidl ha aperto le assunzioni per le seguenti figure professionali:

Construction Manager per la sede di Palermo, in Viale Regione Siciliana n. 777, full time. Al candidato si richiede laurea in Ingegneria Edile/Civile o in Architettura; esperienza pregressa di 3/4 anni nella gestione di commesse e di cantiere; propensione al problem solving; flessibilità e dinamismo; doti organizzative e di pianificazione; capacità comunicative e di negoziazione.

Addetto vendite a chiamata per il punto vendita di Siracusa, in via Elorina n. 140, full time. Richiesti i seguenti requisiti: diploma di maturità, orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità, approccio multitasking.