Concorsi Sicilia 2022, dai Comuni agli ospedali: i bandi attivi

Concorsi Sicilia 2022: sono numerosi i bandi recentemente pubblicati in Gazzetta Ufficiale, dunque ancora attivi. Di seguito le opportunità da non perdere.

Concorsi Sicilia 2022: negli ultimi giorni sono stati pubblicati diversi allettanti bandi. Le opportunità sono molteplici e di diverso genere: di seguito le più interessanti.

Concorsi Sicilia: i Comuni assumono

I primi bandi da citare sono tratti dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 30 settembre 2022 e riguardano i Comuni dell’Isola. Per citare qualche esempio:

il Comune di Misterbianco, nel Catanese, ha indetto due concorsi per la copertura di 14 posti in totale, di cui:

– 7 per il profilo di istruttore di vigilanza,

– 7 per il profilo di istruttore amministrativo-contabile.

Si assume a tempo pieno e indeterminato. La scadenza è fissata al 31 ottobre 2022.

il Comune di Vita, nel Trapanese, ha indetto un concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time (a 18 ore settimanali) di 1 istruttore direttivo contabile (di categoria D,posizione economica D1). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Comune di Vita entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del rispettivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Concorsi Sicilia: opportunità negli ospedali

Ma non è finita qui. Previste anche assunzioni nelle aziende ospedaliere, per esempio presso l’Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo. Indetto, in particolare, un concorso per:

2 posti per il profilo di dirigente medico di Gastroenterologia ;

posti per il profilo di ; 3 posti per il profilo di dirigente medico di Medicina trasfusionale.

In questo caso la domanda di partecipazione al concorso va inoltrata al direttore generale dell’ARNAS e presentata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Università di Messina

In questo elenco non possono mancare, poi, gli atenei: anche l’Università di Messina ricerca personale. Indetta una selezione pubblica, per esami, volta alla copertura di 4 posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di area amministrativa.

Si esplicita che la selezione è aperta esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999. Gli interessati potranno inviare domanda di partecipazione, telematicamente, entro e non oltre il24 ottobre 2022 (alle ore 13:00).