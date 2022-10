Amazon Prime Day 2022, data e durata dell'evento di shopping tra i più attesi dell'anno: tutte le informazioni più importanti da sapere in merito ai prossimi giorni di sconti sulla piattaforma di e-commerce.

Amazon Prime Day 2022, data e durata: in molti sono alla ricerca disperata di notizie in merito alla prossima giornata di sconti sulla piattaforma di e-commerce tra le più conosciute al mondo. Infatti, ogni anno gli Amazon Prime Days riscuotono grande successo non solo tra chi è abituato ad acquistare online ma anche tra coloro i quali sono più restii a comprare su Internet. Prossimamente si svolgerà il prossimo Amazon Prime Day 2022: ecco tutte le informazioni più importanti in merito per arrivare preparati all’evento.

Amazon Prime Day 2022: data e durata

L’informazione chiave da conoscere per chi è intenzionato a usufruire degli sconti per l’Amazon Prime Day è senza dubbio quella della data dell’inziativa. Di conseguenza, è anche fondamentale sapere la durata dell’evento, in modo da potersi organizzare al meglio a seconda delle proprie necessità. Per il 2022, l’Amazon Prime Day si svolgerà i prossimi 11 e 12 ottobre: infatti, a partire dalla mezzanotte di martedì e fino alle 23:59 di mercoledì, le offerte saranno disponibili sulla piattaforma per gli utenti.

Amazon Prime Day: cosa comprare

Com’è risaputo, su Amazon è ormai possibile acquistare la qualunque, dato che quasi ogni tipo di oggetto è disponibile sul noto marketplace. Tuttavia, in occasione dell’Amazon Prime Day è possibile accedere ad una vastità di offerte legate ai brand migliori per ogni categoria.

Si potranno quindi fare acquisti in ambito di elettronica, abbigliamento e scarpe, articoli per la casa e ancora giochi per i più piccoli. Inoltre, molti approfittano di questi sconti anche per anticipare i regali di Natale, in modo da contenere le spese ed evitare di ricorrere a regali dell’ultimo minuto.

Come partecipare

Per poter prendere parte all’Amazon Prime Day 2022 di ottobre, sarà necessario essere abbonati ad Amazon Prime. Infatti, le offerte previste in occasione dell’11 e del 12 ottobre sono riservate ai clienti abbonati al servizio Amazon Prime. Di conseguenza, per poter partecipare all’evento bisognerà iscriversi all’abbonamento e usufruire del periodo gratuito di 30 giorni di prova. Qualora si volesse rinunciare all’abbonamento, basterà annullarlo prima dello scadere dei 30 giorni, altrimenti sarà necessario scegliere la formula di pagamento tra i 49,90 euro annuali e i 4,99 euro mensili.