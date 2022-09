Stasera in TV: “Trespass” e “X Factor – Audizioni”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film e programmi da guardare stasera comodamente da casa propria in TV. Ecco i consigli.

Semper Fi – Fratelli in armi [Rai 4, ore 21:20]: Un ufficiale di Polzia di nome Cal fa quadrare i conti servendo come riservista il corpo dei Marines insieme al gruppo di chiassosi e inseparabili amici d’infanzia. Ad un certo punto, Cal costringe il fratellastro più giovane ad affrontare le conseguenze in seguito all’uccisione accidentale di un ragazzo.

Trespass [Italia 1, ore 21:20]: Una rapina finita male in casa di una coppia benestante dopo che i rapinatori si accorgono che la cassaforte è vuota.

Caccia al tesoro [Cine34, ore 21:00]: Da anni Domenico non paga l’affitto del Teatro della Speranza di Napoli di cui è capocomico, e il proprietario dello stabile ne ordina la chiusura immediata. Non solo, giunto a casa Domenico scopre che il nipotino Antonio ha bisogno di parecchi denari per farsi “aggiustare il cuore” in una clinica americana.

X Factor 2022 – Audizioni [TV8, ore 21:30]: Tantissimi artisti negli ultimi anni hanno riposto sogni e speranze nel talent show musicale più famoso e più amato del mondo.