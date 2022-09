Stasera in TV: in onda “Sotto il sole di Riccione” e “Una notte da leoni 3”

La redazione di LiveUnict propone film e programmi da guardare in tv stasera. Di seguito tutte le proposte più interessanti.

Imma Tataranni Sostituto Procuratore – La doppia vita di Mister E [Rai 1, ore 21:20]: Si tratta di una fiction con protagonista Imma che spera che il marito le perdoni la storia della foto compromettente con Calogiuri. Apparentemente sembrerebbe di no, visto che Pietro approfitta della forzata convivenza in casa di Brunella, la madre di Imma rimasta priva di badante, per andarsene a casa dei suoi. Una soluzione provvisoria che però a Imma non piace per niente. Calogiuri intanto sembra felice di fronte alla sua nuova condizione, anche se non è convintissimo che Jessica sia la donna della sua vita.

Il cavaliere oscuro [Canale 20, ore 21:00]: Aiutato dal tenente James Gordon e dal procuratore Harvey Dent, Batman riesce a smantellare i resti dell’organizzazione criminale che infestava le strade di Gotham City. Ma ben presto i tre si ritrovano preda di una mente criminale in rapida ascesa: il Joker.

Sotto il sole di Riccione [Cine 34, ore 21:00]: Il film racconta le vicende di Vincenzo, in vacanza con sua mamma Irene che lo soffoca. Vincenzo è un non vedente ma desidera farsi degli amici e avere una vita sua e non dipendere sempre dalla madre. In spiaggia conosce Furio, figlio del proprietario del Bagno 32 e giullare della compagnia, che lo prende sotto la sua ala e lo iscrive a Tinder, intenzionato a trovargli una ragazza. A rispondergli dietro lo schermo del cellulare c’è Camilla, che si sente trascurata dal fidanzato Giorgio ed è in partenza per studiare in Canada. Lasciando che suo figlio viva la sua eta, anche Irene riscoprirà i brividi d’amore che credeva sopiti grazie all’incontro rocambolesco con Lucio.

Una notte da leoni 3 [Canale 27, ore 21:20]: Sono passati due anni dalla vacanza a Las Vegas e poi in Thailandia. Alan è l’unico degli amici che non ha ancora trovato una moglie e ad un certo punto della sua vita vive una crisi profonda e i suoi amici decideranno di accompagnarlo in un viaggio ed ovviamente succederà l’inaspettato.