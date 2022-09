Sicilia, in arrivo dall’UE 101 milioni per le ferrovie dell’Isola

Sicilia, in arrivo 101 milioni dall'Unione Europea per migliorare la condizione delle ferrovie dell'Isola: in particolare, i fondi saranno usati per l'asse Palermo-Catania-Messina.

Sono in arrivo nuovi fondi dall’Unione Europea per migliorare la condizione delle ferrovie siciliane: la notizia è stata resa pubblica dalla Commissione attraverso una nota. Infatti, la Commissione Ue ha approvato un investimento di oltre 101 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale e lo scopo sarebbe l’ammodernamento dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina in Sicilia.

“Si tratta di un investimento fondamentale per rendere la Sicilia più attraente e per incoraggiare l’uso di un mezzo di trasporto più sostenibile della strada. Renderà la Sicilia un luogo più accessibile e attraente per vivere e lavorare”, ha dichiarato Elisa Ferreira, commissaria Ue per la coesione.

Nello specifico, gli investimenti mireranno a ridurre i tempi di percorrenza e ad aumentare la frequenza dei collegamenti. Inoltre, i nuovi fondi saranno impiegati per contribuire alla costruzione di gallerie e viadotti in modo da rendere più facile l’attraversamento di zone collinari e dissestate, e per creare piste ciclabili e migliorare la stazione Bicocca di Catania.