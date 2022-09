UNICT – Corsi singoli: iscrizioni aperte per l’a.a. 2022/23

L'Università di Catania apre le iscrizioni ai corsi singoli per gli insegnamenti di durata annuale e per gli insegnamenti semestrali.

L’Università di Catania apre le iscrizioni ai corsi singoli per gli insegnamenti semestrali programmati nel primo periodo di lezioni e per gli insegnamenti di durata annuale. Per iscriversi c’è tempo fino al 3 ottobre 2022, mentre il pagamento del contributo è possibile fino al 12 ottobre 2022.

Corsi singoli Unict: gli insegnamenti

La procedura consente di frequentare le lezioni di insegnamenti a scelta, sostenere i relativi esami (o valutazioni finali di profitto) e di conseguire la regolare attestazione. Gli insegnamenti e i relativi crediti acquisiti possono inoltre essere riconosciuti in caso di successiva immatricolazione ai corsi di studio dell’Ateneo di Catania.

È possibile scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati dall’Ateneo a eccezione di quelli dei corsi di studio a “numero programmato nazionale” (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Architettura, Ingegneria edile e Architettura, Professioni sanitarie), per un massimo di 40 crediti e non più di 5 insegnamenti per anno.

Per quanto riguarda gli insegnamenti dei corsi a numero programmato locale, possono essere previsti dei limiti al numero degli studenti ammissibili; mentre per i corsi di studio a numero non programmato possono essere previste particolari modalità di accesso in relazione ad eccezionali esigenze didattiche o strutturali.

Costi e come iscriversi

Per iscriversi ai corsi singoli Unict, è necessario compilare la domanda online collegandosi al Portale studenti Smart_Edu, selezionare la voce di menù “Immatricolazioni e test d’ingresso > Corsi singoli” e scegliere l’insegnamento o gli insegnamenti desiderati.

Solo dopo l’approvazione da parte del referente di dipartimento sarà possibile effettuare il pagamento del contributo dovuto (calcolato in funzione del numero degli insegnamenti richiesti e dei crediti) che sarà disponibile nella sezione “Tasse e contributi > Pagamenti” del Portale studenti.

Il costo dei corsi singoli è calcolato sulla base del numero dei crediti, per un massimo di 30 euro per credito (min 5 euro). Coloro che intendono usufruire della riduzione del contributo in funzione dell’Isee, devono indicare, contestualmente all’iscrizione online, il valore dell’ISEE per le prestazioni per il diritto universitario.

Sono esentati dal pagamento del contributo gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%. Per i cittadini comunitari ed extra comunitari non residenti in Italia, il costo dei corsi singoli è pari a 10 euro per credito.

Scadenze

La domanda va inoltrata entro il 3 ottobre 2022 per gli insegnamenti annuali o per quelli collocati nel primo periodo di lezioni (pagamento entro il 12 ottobre 2022); entro il 3 marzo 2023 per gli insegnamenti collocati nel secondo periodo di lezioni (pagamento entro il 17 marzo 2023).

In generale, si consiglia di contattare la Segreteria didattica dipartimentale (o di consultare il sito web) per verificare il periodo di svolgimento delle lezioni (primo o secondo semestre).