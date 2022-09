UNICT – Interrotti tutti i servizi di rete per un guasto

L'Università di Catania riferisce di una temporanea interruzione dei servizi di rete: l'avviso nel dettaglio.

Avviso importante per gli studenti dell’Università di Catania. L’Ateneo informa che, per via di un taglio nella fibra ottica individuato nella zona di Locri-Soverato, tutti i servizi di rete risultano momentaneamente interrotti.

“Il guasto – riporta una nota visibile sulla pagina Facebook dell’università – , segnalato alle 17:07, sta causando l’interruzione del servizio di connettività degli enti di ricerca e di formazione siciliani connessi alla rete GARR e, attraverso di essa, al resto della rete Internet“.

In aggiornamento…