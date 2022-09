Stasera in TV: “Italia Vs Inghilterra e “Un amore di testimone”

Anche questo venerdì arrivano i consigli televisivi della redazione di LiveUnict: ecco cosa vedere sul piccolo schermo.

Siete in attesa del fine settimana e non sapete per cosa optare? LiveUnict vi consiglia cosa vedere, e non in uno dei cinema Catania, bensì sul piccolo schermo.

Calcio UEFA Nations League Lega A – Italia Inghilterra [Rai 1, ore: 20:30]: l’Italia sfida l’Inghilterra nella quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League.

Un amore di testimone [Canale 8, 21:30]: il protagonista del film è un giovane, ricco e affascinante, a dir poco un play boy che scopre di provare amore nei confronti della sua migliore amica. Essa però ha programmato un lungo viaggio in Europa. Al suo ritorno, ancora prima che lui faccia in tempo a dichiararle il suo amore, scopre che è tornata in compagnia di un uomo di origini scozzesi: il suo fidanzato. Film con Patrick Dhmpsey

Once [Canale 28, 21:05]: a Dublino, un cantante di strada di nome Glen incontra una ragazza dell’Est Europa di nome Marketa che vene fiori per racimolare da vivere. Si scopre che la ragazza è una pianista così che i due, legati dalla passione musicale, iniziano a vedersi. Nel giro di alcune settimane, i 2 incidono incidono canzoni e decidono di affittare uno studio d’incisione per incidere un disco. Tra i due nascerà qualcosa in più che però sembra destinato a non andare avanti: lei , con una figlia piccola decide di riprovarci con il marito e lui decide di tornare a Londra per continuare la sua carriera musicale.

Mr Crocodile Dundee II [Canale 27, 21:10]: Mick Crocodile Dundee, ritenuto un selvaggio, lascia l’Australia per trasferirsi con Sue Charlton, una reporter, a New York. Qui arriva ad essere popolare e a farsi molti amici. Un giorno Mick e Sue vengono perseguitati da Rico, un boss dell’eroina e dai suoi scagnozzi, perché sembra che l’ex marito di Sue, prima di morire era riuscito a spedire delle fotografie alla donna che ritrae il covo dei trafficanti in Bolivia.