Meteo Sicilia, diramata allerta gialla: prevista pioggia e temperature in calo

Meteo Sicilia: diramata allerta gialla per pioggia e temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. Di seguito le previsioni per domani.

La protezione civile siciliana ha annunciato uno stato di allerta per pioggia per la giornata di domani in tutta l’Isola. Tuttavia, nella Sicilia orientale è prevista allerta verde e nella parte occidentale è prevista allerta gialla. Ecco le previsioni nelle varie province siciliane.