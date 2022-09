Enel, lavoro Sicilia: 1.000 assunzioni nell’Isola

Enel, lavoro Sicilia: disponibili 1.000 nuovi posti in una struttura sita a Catania. Di seguito tutto su come candidarsi per il progetto TANGO – iTaliAN pv Giga factOry.

Enel lavoro Sicilia: la società Green Power ha in programma numerose assunzioni in Sicilia per produrre pannelli fotovoltaici. In particolare, si prevede di creare 1.000 posti di lavoro grazie al progetto di sviluppo dell’impianto 3Sun Gigafactory, sito a Catania. Di seguito i dettagli sul progetto e come candidarsi.

Enel lavoro Sicilia: di cosa si tratta?

L’innovativo impianto di Catania dedicato alla produzione di pannelli fotovoltaici è stato inaugurato nel 2011 e oggi rappresenta una delle più grandi strutture europee attive nella produzione di moduli e celle solari. Grazie ad un accordo firmato con la Commissione europea ad aprile scorso, Enel Green Power (EGP) ha ottenuto un finanziamento agevolato a fondo perduto per lo sviluppo del sito 3Sun e, in particolare, per la realizzazione al suo interno del progetto TANGO – iTaliAN pv Giga factOry.

Il progetto si propone di aumentare la capacità produttiva della fabbrica catanese di ben 15 volte, fino a 3 GW l’anno, rispetto agli attuali 200 MW. Il nuovo impianto da 3 GW renderà lo stabilimento 3Sun il maggiore sito europeo per la produzione di moduli fotovoltaici bifacciali ad alte prestazioni su scala gigawatt. La nuova Gigafactory siciliana consentirà inoltre di evitare l’emissione di fino a quasi 25 milioni di tonnellate di CO2 nei primi dieci anni di attività e l’acquisto di fino a quasi 1,2 miliardi di metri cubi di gas l’anno.

Le figure richieste

Le assunzioni Enel lavoro Sicilia riguardano le seguenti figure:

Channel Sales Manager: il responsabile del canale vendite si occuperà di guidare le attività commerciali di 3 moduli solari fotovoltaici SUN HJT nei confronti di distributori e installatori. Si cercano persone laureate in Scienze o Ingegneria con 3-5 anni di esperienza lavorativa nella vendita di moduli solari fotovoltaici e di tetti fotovoltaici di grandi o medie dimensioni. Si richiedono, inoltre, conoscenza dell'inglese, buone capacità di comunicazione e disponibilità a viaggiare.

Product Manager: i responsabili di prodotto si occuperanno della guida e dello sviluppo della strategia di commercializzazione dei moduli fotovoltaici 3SUN HJT Solar. Per candidarsi bisogna essere laureati, preferibilmente in Scienze o in Ingegneria, e aver maturato 5-8 anni di esperienza lavorativa nel settore fotovoltaico. La conoscenza di MATLAB e di lingue straniere è considerata un plus.

Environmental Specialist: gli specialisti ambientali collaboreranno alla redazione di studi di fattibilità e alle analisi di due diligence per le tematiche e gli impatti ambientali. Al fine di candidarsi è importante possedere una laurea magistrale in Scienze Ambientali o Biologiche/Forestali/Naturali/Agrarie/Agroambientali, Geografia, Geologia, Ingegneria Ambientale o equivalente. I candidati devono inoltre avere esperienza in campo ambientale, maturata per almeno 6 anni in territorio italiano, con particolare focus sul settore delle rinnovabili.

Come candidarsi?

Gli interessati alle nuove assunzioni Enel lavoro Sicilia possono visitare la pagina dedicata alla raccolta delle candidature: una volta sul sito dell’Enel bisogna andare su “Unisciti a noi” e poi “Posizioni aperte“.

Cliccando sulla posizione desiderata, poi, è possibile inviare il cv tramite l’apposito form online.