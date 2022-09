Meteo Sicilia, ritorna il grande caldo: previsti fino a 40° gradi

Meteo Sicilia: non ha ancora fine il caldo estivo. Ecco le previsioni per i prossimi giorni sull'Isola, che vedranno il ritorno di alte temperature e bel tempo dappertutto.

Meteo Sicilia: nonostante nelle scorse settimane l’estate sembrava esser giunta ormai al termine, il caldo estivo si sta facendo nuovamente sentire in territorio siculo. Proprio per la giornata di oggi le temperature ricorderanno quelle prettamente estive, pur trovandoci già a settembre.

Ci attenderà nei prossimi giorni dunque una fase climatica dalle caratteristiche tipicamente estive con tanto sole su buona parte del Paese e soprattutto più calda del normale. Le masse d’aria in arrivo dal continente africano faranno alzare le temperature fin verso i 36°C, specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, fino a 40° gradi in Sicilia. Si prevede comunque caldo in aumento sul resto del Paese dove, nonostante le colonnine di mercurio non raggiungeranno i 40°C, le temperature saliranno comunque ben sopra la media. Le seguenti previsioni riguarderanno all’incirca i prossimi 15 giorni in cui le tipiche temperature estive si faranno sentire.

Le previsioni di martedì 6

La giornata di martedì 6 è prevista come prevalentemente soleggiata o poco nuvolosa su tutta l’Isola. In particolare, qualche nube potrebbe coprire i cieli di Agrigento, Catania, Messina, Palermo e Trapani. Per quanto riguarda le temperature, si potrebbe assistere a rilevanti sbalzi termici considerando le minime e le massime nel corso della giornata.

Per esempio, ad Enna si registrerà una minima di 14 gradi ma durante la giornata e le ore più calde si toccheranno i 31 gradi. Sarà invece pari a 34 gradi la temperatura massima prevista ad Agrigento, Caltanissetta e Catania, mentre a Ragusa si sfioreranno i 33 e a Siracusa persino i 35 gradi, come in piena estate.

Meteo Sicilia: mercoledì 7 settembre

Le condizioni meteo della giornata di mercoledì 7 settembre saranno per lo più uguali su tutta la Sicilia. Infatti, si prevedono cieli sereni, con sole e forte caldo in tutte le zone dell’Isola, senza eccezioni. Le città più calde saranno Catania, con una massima di 35 gradi, e Siracusa, che invece raggiungerà i 36 gradi. I venti saranno deboli o moderati quasi ovunque, senza elementi significativi da segnalare.