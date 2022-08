È allerta meteo in Sicilia, temporali in arrivo: l’avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo in Sicilia per la giornata di domani. Di seguito l'avviso.

La protezione civile siciliana ha diffuso il bollettino meteo per la giornata di domani. Tuttavia, in gran parte della regione è prevista allerta meteo verde per rischio piogge. Nello specifico, le province interessate sono Palermo, Trapani e Messina.

Nelle altre province siciliane e quindi anche nel catanese è attesa allerta gialla. In particolare, si legge nel bollettino “dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori nord-orientali e isole Eolie. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.