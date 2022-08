Terremoto nel Catanese: registrata scossa di magnitudo 2.3

Torna a tremare il territorio nella provincia di Catania: infatti, la scorsa notte è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.3 nel Catanese.

Una scossa di terremoto ha scosso la provincia etnea oggi 29 agosto 2022 e non si tratta dell’unica scossa registrata.

Alle ore 1:31 di lunedì 29 agosto, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 2.3 in Sicilia, il cui epicentro è stato a Bronte, in provincia di Catania, e l’ipocentro a 28 chilometri di profondità.

La scossa non deve essere fonte di preoccupazioni, poiché è possibile che questa tipologia di terremoto sia stata causata della vicinanza con il vulcano Etna.

Terremoto a Maletto

Un’altra scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata alle ore 00:49 a Maletto, in provincia di Catania, con ipocentro a 18 chilometri di profondità. Anche in questo caso non bisogna creare allarmismi, in quanto anche in questo caso si potrebbe trattare di una scossa causata dal vulcano che ha interessato principalmente la provincia etnea. Inoltre, alle ore 9.26 si è registrata una nuova scossa con epicentro a Maletto di magnitudo 2.2.

In aggiornamento…