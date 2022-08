Lavoro Sicilia: Enel, Eurospin e Leroy Merlin cercano personale

Lavoro Sicilia: nuove opportunità di impiego in diverse zone della regione. Posizioni aperte per Eurospin, Enel e Leroy Merlin: di seguito, le offerte attive al momento anche per diplomati.

Lavoro Sicilia: numerose posizioni aperte in tutta l’isola. Importanti aziende in diversi ambiti, come Enel, Eurospin e Leroy Merlin, cercano personale. Ecco una selezione di alcune delle offerte più interessanti.

Lavoro Sicilia: posizioni aperte in Enel

Enel, multinazionale italiana nel settore energia, ha aperto posizioni tecnico-operative per diplomati. La risorsa si occuperà di competenze tecniche di tipo elettrico/elettronico/meccanico e svolgere attività in reperibilità. Tra i requisiti richiesti, Diploma Tecnico/Diploma Professionale quinquennale (ind. elettrico, elettronico, meccanico, energia e affini), buona conoscenza di competenze digitali, buone capacità organizzative e orientamento al problem solving, buone capacità relazionali e attitudine a lavorare in gruppo, proattività, rispetto delle scadenze.

Lavoro Sicilia: Eurospin assume

Eurospin, nota catena di supermercati italiana, ha aperto diverse posizioni per i punti vendita di Enna e Partanna (TP).

Il punto vendita di Enna è alla ricerca di un addetto al reparto macelleria . La risorsa si occuperà delle seguenti attività: taglio e lavoro delle carni attenendosi alle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto, confezionamento, predisposizione della merce al banco garantendo la catena del freddo e la corretta tenuta del layout merceologico, pulizia e sanificazione delle attrezzature. La figura deve soddisfare i seguenti requisiti: comprovata esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o aziende alimentari, buona conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche e dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli e affettatrici), passione per il prodotto, proattività, precisione, la predisposizione ai rapporti interpersonali, orientamento al cliente, massima serietà, flessibilità.

A Partanna (TP) la figura ricercata è quella di un addetto al banco di gastronomia. La risorsa si occuperà di vendita assistita al banco, operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi, etc..) attenendosi alle procedure HCCP per la corretta conservazione del prodotto, pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro. Inoltre, garantirà la corretta esposizione ed il rifornimento dei prodotti. I requisiti richiesti sono i seguenti: comprovata esperienza nel ruolo maturata all'interno della GDO o in aziende alimentari, passione per il prodotto fresco, approccio positivo al cliente, proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà.

Lavoro Sicilia: Leroy Merlin assume

La famosa azienda francese, specializzata in bricolage e fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno, è in cerca di nuove figure da collocare nei punti vendita di Palermo Forum e Palermo Mondello.