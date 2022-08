Coldplay in concerto, annunciate date del tour: tappa anche nel Sud Italia

Annunciate le date del tour dei Coldplay per l'anno prossimo: tra le tappe indicate per l'Italia, previsto un concerto anche in una città del sud del Paese.

I Coldplay hanno annunciato le date del loro prossimo tour, previsto per il 2023. Il titolo del Tour sarà “Music of The Spheres World” e sono previste anche alcune tappe in Italia. In particolare, i fan della band avranno notato che nel video del singolo “Humankind” tratto dall’album “Music of the Spheres” pubblicato l’anno scorso sono state nominate dieci città tra le quali sono presenti le tappe italiane.

Le città italiane in cui si svolgeranno i concerti italiani dei Coldplay saranno Napoli e Milano e gli eventi si terranno a giugno 2023. La band britannica aprirà il tour nel Belpaese in una città del Sud Italia, con la tappa a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona il 21 giugno 2023. Seguiranno due eventi a Milano il 25 e il 26 giugno 2023.

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti, se ne occuperà l’agenzia Live Nation, che ha già attivato l’evento online sul sito. In particolare, Live Nation venderà i biglietti in anteprima a partire dal 24 agosto 2022 alle ore 10. Inoltre, la vendita dei biglietti seguirà a partire dal prossimo 25 agosto 2022 alle ore 10 su siti come Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.