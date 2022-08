UNICT – Iscrizioni corsi di laurea magistrale: immatricolazioni, date e scadenze

UNICT presenta i nuovi cinquanta corsi di laurea magistrale. Di seguito tutte le info su come iscriversi, le prove da affrontare e le procedure da seguire.

Quest’anno Unict offrirà 50 corsi di laurea magistrale biennale (LM), tra cui 40 a numero non programmato e tutti gli altri sono a numero programmato (locale o nazionale). L’iscrizione sarà riservata soltanto a coloro i quali si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito sulla base dei posti disponibili.

Requisiti richiesti

Per potersi iscrivere sarà necessario essere in possesso della laurea di 1° livello (o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo). Mentre, per gli studenti laureandi, sarà possibile usufruire dell’iscrizione “con riserva” alla magistrale. Necessario sarà inoltre possedere specifici requisiti curriculari, richiesti e controllati tramite la verifica di ammissione per ciascun corso.

Ammissioni 2022

​Tutte le procedure di ammissione ai 50 corsi di laurea magistrale dell’Università di Catania, per l’anno accademico 2022/2023, saranno ufficialmente aperti il 15 luglio 2022. La prima cosa che lo studente dovrà fare per potersi iscrivere sarà verificare se il corso prescelto è a “numero programmato” (locale o nazionale) oppure a numero “non programmato”. Dopo potrà semplicemente seguire le procedure di ammissione specificate per ciascuna tipologia di corso.

Laurea magistrale numero programmato

Se il corso desiderato dallo studente sarà a numero programmato (locale o nazionale), vuol dire che sarà possibile immatricolarsi solo entro il limite di un numero di posti prefissato dall’Università di Catania (o dal Ministero dell’Università e della Ricerca). Per essere ammessi occorrerà possedere specifici requisiti curriculari ma soprattutto un’adeguata preparazione personale che verrà ritenuta adeguata soltanto al superamento della prova, test o colloquio finale.

Subito dopo avverrà l’immatricolazione, consentita solo a chi riuscirà a collocarsi in graduatoria in posizione utile. Infine, la domanda di partecipazione alla selezione (e il pagamento della relativa tassa) dovrà essere compilata esclusivamente online. Lo studente dovrà registrarsi al Portale Studenti – Smart_Edu e potrà presentare la richiesta dal 15 luglio al 30 agosto 2022. Anche gli studenti laureandi potranno candidarsi, dichiarando l’ammissione con riserva.

Come presentare la domanda di ammissione

Lo studente interessato a presentare la domanda di ammissione dovrà eseguire i seguenti passaggi:

Collegarsi al Portale Studenti_Smart Edu;

Accedere con Spid oppure registrarsi inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale.

Una volta presentata la domanda, lo studente potrà finalmente accedere alla sua area personale seguendo l’iter:

Effettuare il login inserendo codice fiscale e PIN (la password scelta in fase di registrazione) oppure Accedi con Spid;

Dalla pagina personale, cliccare al menu “Procedure di Ammissione”

Dal menu “Magistrali biennali a numero programmato” scegliere la voce “Domanda di Ammissione”

Scegliere il corso (o i corsi) di interesse cliccando su “Prenota”

Inserire tutti i dati richiesti e verificane la correttezza

Confermare la domanda ed effettuare il pagamento della tassa di partecipazione alla selezione

Conservare il promemoria che riporterà i dati e l’ID della domanda e la ricevuta del pagamento.

Dopo la pubblicazione della graduatoria di ciascun corso di studi, che avverrà il 23 settembre 2022, tutti i candidati potranno presentare la “Domanda di immatricolazione” ed effettuare il pagamento della quota fissa:

Domanda di immatricolazione: 23 settembre / 3 ottobre 2022. Pagamento della quota fissa (156 euro). Una volta completate le iscrizioni dei candidati Ammessi, entro il 7 ottobre 2022 saranno pubblicati gli elenchi dei candidati “Ammessi per scorrimento”, che potranno iscriversi entro l’11 ottobre 2022.

Domanda di immatricolazione (scorrimento): 7/11 ottobre 2022. Pagamento della quota fissa (156 euro). Dopo la data dell’11 ottobre 2022, tutti i posti non coperti saranno considerati disponibili e messi a disposizione nei termini previsti (ripescaggio).

Domanda di immatricolazione (ripescaggio): dall’11 ottobre 2022 ad esaurimento posti. Pagamento della quota fissa (156 euro).

Domanda di Immatricolazione

Per poter presentare la domanda di immatricolazione, i candidati dovranno seguire i seguenti passaggi:

Collegarsi al Portale Studenti_Smart Edu

Effettuare il login inserendo codice fiscale e PIN (la password scelta in fase di registrazione) oppure Accedere con Spid

Dalla pagina personale, cliccare sul menu “Procedure di Ammissione”

Dalla voce “Magistrali biennali a numero programmato” scegliere “Domanda di Immatricolazione”

Selezionare il corso e cliccare su “Immatricolazione”

Inserire tutti i dati richiesti e verificarne la correttezza

Confermare la domanda ed effettuare il pagamento della quota fissa.

Numero non programmato

Se il corso prescelto dagli studenti sarà a numero non programmato, allora significa che il numero di candidati che si potranno iscrivere non è prefissato, ma per essere ammessi sarà comunque richiesto il possesso di specifici requisiti curriculari. Per l’ammissione ad alcuni corsi di studio, si dovrà addirittura affrontare un colloquio volto ad accertare l’adeguata preparazione personale.

La domanda di ammissione dovrà essere compilata esclusivamente online registrandosi al Portale Studenti – Smart_Edu e potrà essere presentata dal 15 luglio al 30 agosto 2022. Anche gli studenti laureandi potranno richiedere l’ammissione, presentando domanda con riserva.

Domanda di ammissione

Dal 15 luglio al 30 agosto 2022 ecco come gli studenti potranno presentare la domanda di ammissione:

Collegarsi al Portale Studenti_Smart Edu;

Accedere con Spid oppure registrarsi inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale.

Una volta presentata la domanda, lo studente potrà finalmente accedere alla sua area personale seguendo l’iter:

Effettuare il login inserendo codice fiscale e PIN (la password scelta in fase di registrazione) oppure Accedi con Spid;

Dalla pagina personale, cliccare al menu “Procedure di Ammissione”

Dal menu “Magistrali biennali a numero non programmato” scegliere la voce “Domanda di Ammissione”

Scegliere il corso di interesse cliccando su “Prenota”

Inserire tutti i dati richiesti, verificane la correttezza, e confermare la domanda

Confermare la domanda ed effettuare il pagamento della tassa di partecipazione alla selezione

Conservare il promemoria che riporterà i dati e l’ID.

Entro il 9 settembre 2022 saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi, dei non ammessi e di coloro che dovranno sostenere il colloquio.

Immatricolazione

Dopo la pubblicazione degli elenchi degli ammessi a ciascun corso di studi nella giornata del 24 settembre 2022, i candidati potranno presentare “Domanda di immatricolazione” ed effettuare il pagamento della quota fissa di 156 euro (comprendente la tassa regionale per il diritto allo studio per 140 euro e la marca da bollo virtuale di 16 euro) presente alla voce “pagamenti da effettuare”.

Domanda di immatricolazione

Dal 26 settembre al 3 ottobre 2022 si potrà presentare la domanda di immatricolazione e pagare la quota fissa (156 euro). Ecco come procedere:

Collegarsi al Portale Studenti_Smart Edu

Effettuare il login inserendo codice fiscale e PIN (la password scelta in fase di registrazione) oppure Accedere con Spid

Dalla pagina personale, cliccare sul menu “Procedure di Ammissione”

Dalla voce “Magistrali biennali a numero non programmato” scegliere “Domanda di Immatricolazione”

Selezionare il corso e cliccare su “Immatricolazione”

Inserire tutti i dati richiesti e verificarne la correttezza

Confermare la domanda ed effettuare il pagamento della quota fissa

Iscrizione con riserva

Potranno presentare domanda di ammissione con riserva tutti gli studenti laureandi, anche di altri atenei, che alla data di scadenza della procedura non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto e non abbiano acquisito tutti i requisiti curriculari, purché questi siano previsti nel piano di studio. Una volta superato il colloquio di ammissione, se previsto dal corso, tutti gli studenti potranno iscriversi con riserva al corso di laurea magistrale prescelto, a condizione che all’inizio dell’anno accademico (4 ottobre 2022) siano in debito di non più di 30 crediti (CFU) per il conseguimento del titolo, inclusi i crediti della prova finale (art. 25 del regolamento didattico d’Ateneo).