UNICT – Ammissione Scuola specializzazione Ortognatodonzia 2022/23: le info

UNICT, ammissione al 1° anno della Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia per l'Anno Accademico 2022/23: tutte le principali informazioni estrapolate dal bando.

Recentemente pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al primo anno nella Scuola di specializzazione di Ortognatodonzia per l’anno 2022\2023. La durata del corso è di 3 anni.

Si ravvisa che i posti disponibili sono 6 e che la candidatura deve essere inviata entro e non oltre il 2 settembre 2022, alle ore 12.00.

Chi può partecipare?

Concorso aperto a coloro che posseggono un diploma di laurea magistrale o specialistica in Odontoiatria e protesi dentaria, oltre che a chi possiede il diploma di laurea del vecchio ordinamento.

Possono partecipare anche coloro che sono in possesso di una laurea in Odontoiatria ma non di un’abilitazione all’esercizio della professione, a patto che vengano rispettati i requisiti al momento dell’immatricolazione.

Anche chi è in possesso di titoli di studio ottenuti in università straniere può partecipare ma a condizione che questi siano considerati equipollenti al titolo richiesto.

Procedure

Per voler procedere al concorso è necessario presentare la richiesta tramite il Portale Studenti.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura integrale del bando.