Classifica Academic Ranking of World Universities: dove si piazza UNICT

L'Università di Catania è stata inserita nella Top 1000 stilata dalla Shanghai Jiao Tong University che censisce oltre 18 mila atenei di tutto il mondo: la posizione nel dettaglio.

L’Università degli Studi di Catania trova posto nell’Academic Ranking of World Universities, la prestigiosa classifica internazionale stilata dalla Shanghai Jiao Tong University che censisce oltre 18.000 università di tutto il mondo, ma pubblica i risultati solo delle migliori mille.

L’ateneo catanese si colloca nel “range” compreso tra il 501esimo e il 600esimo posto a livello mondiale.

Gli altri atenei italiani

Solo 46 istituzioni italiane sono state incluse in questa classifica: l’Università di Catania è associata al “range” 18-26 in ambito nazionale insieme con la Scuola “Normale” di Pisa e gli atenei di Brescia, Genova, Modena e Reggio Emilia, Palermo, Parma, Roma – Tor Vergata e Verona.

In ambito nazionale l’Università di Roma “La Sapienza” di Roma si conferma leader seguita dagli atenei di Milano, Padova e Pisa.

La graduatoria mondiale, anche quest’anno, è guidata da Harvard davanti a Stanford e a Massachusetts Institute of Technology.

Gli indicatori utilizzati

La Arwu utilizza sei indicatori oggettivi per classificare le università mondiali tra cui:

il numero di alunni e personale che hanno vinto premi Nobel e medaglie Fields;

numero di ricercatori altamente citati selezionati da Clarivate Analytics;

numero di articoli pubblicati su “Nature & Science”;

numero di articoli indicizzati in Science Citation Index – Expanded and Social Sciences Citation Index;

rendimento pro capite di un’università.

Dal punto di vista degli ambiti tematico-disciplinari (Subjects), classificati dalla Arwu con il Global Ranking of Academic Subjects, l’Università di Catania fa registrare i migliori piazzamenti in Food Science & Technology (nel “range” 101-150), in Dentistry & Oral Sciences e in Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (151-200), in Physics e in Civil Engineering (201-300), in Mathematics e in Energy Science & Engineering (301-400) e in Electrical & Electronic Engineering (401-500).