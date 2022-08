Netflix, serie tv e film in uscita a settembre: i titoli

In arrivo nuovi film e serie tv su Netflix. Di seguito, la redazione di LiveUnict, ha selezionato i titoli delle serie e dei film più interessanti da guardare tra agosto e settembre.

L’estate è ormai a gli sgoccioli, ma proprio in questi ultimi giorni di relax non possono mancare serie tv e film di ogni tipo presenti sulla piattaforma Netflix Italia. Ecco la programmazione delle nuove uscite per il mese di Agosto e Settembre.

Programmazione Agosto:

12 agosto

Non ho mai… S3 [serie tv];

Day Shift – A caccia di vampiri [film];

13: Il Musical [film];

16 agosto

The Amazing Spider-Man [film];

17 agosto

Royalteen – L’erede [film];

Linee parallele [film];

Chi scherza col fuoco [serie tv];

18 agosto

Tekken: Blodline [anime];

19 agosto

365 Giorni – Parte 3 [film];

Kleo [serie tv];

La serie di Cuphead! Parte 2 [serie tv];

20 agosto

Fullmetal Alchemist: La vendetta di Scar [anime];

23 agosto

Chad and JT Go Deep [serie tv];

24 agosto

Lost Ollie [serie tv];

Mo [serie tv];

Selling The OC [serie tv];

25 agosto

L’avventura di Rilakkuma al parco dei divertimenti [anime];

26 agosto

Me Time – Un Weekend tutto per me [film];

Programmazione settembre:

1 settembre

Skam Italia S5 [serie tv];

Legally Blonde [film];

Love in the Villa – Innamorarsi a Verona [film];

Barbie as Rapunzel [film];

Off the Hook [serie tv].

2 settembre

Non sei niente di speciale [serie tv];

Il Diavolo in Ohio [serie tv];

Ely + Bea [film];

Dated and Related [reality];

Il festival dei cantastorie [film];

Fakes [serie tv].

6 settembre

Untold: La regata del secolo [film];

9 settembre

Cobra Kai S5 [serie tv];

End of the Road [film];

Narcosantos [serie tv].

13 settembre

Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum [show];

16 settembre

La casa tra le onde [film];

DO REVENGE [film];

Fate: The Winx Saga S2 [serie tv].

20 settembre

Patton Oswalt: We All Scream [film];

21 settembre

Wanna [serie tv];

Iron Chef: Messico [reality];

23 settembre

Blonde [film].

Ricordando però che il seguente catalogo potrebbe subire alcun cambiamenti che saranno comunicati sul sito ufficiale della piattaforma di streaming Netflix.