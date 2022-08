Stasera in TV: in onda “SuperQuark” e “What they had”

Nessun programma per la notte di San Lorenzo? La redazione vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

SuperQuark [Rai Uno, ore 21.25]: Nuova serie di uno dei programmi più amati dagli Italiani. Nell’arco del documentario si parlerà dei numerosi cambiamenti dovuti alla pandemia, conduce Piero Angela.

Un figlio all’improvviso [Rai Tre, ore 22.00]: Andrè e Laurence vengono bloccati al supermercato da un ragazzo e quest’ultimo parla in modo incomprensibile ma nonostante ciò chiama i due mamma e papà. I due non hanno figli, e si ritrovano a gestire una situazione piuttosto complessa.

Fratelli Caputo [Canale 5, ore 21.21]: Roccatella è un piccolo borgo siciliano e Nino Caputo ,un’imprenditore del borgo, sfida per le prossime elezioni comunali quello che è il suo fratellastro, ovvero Alberto Caputo.

What they had [Iris, ore 21.00]: Bridget torna nella sua città ma la madre mostra dei segni di demenza. Con l’aiuto della figlia la donna si ritroverà a riprendere in mano la propria vita.