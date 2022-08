Scandalo Ast, torna libero ex direttore Fiduccia: per Pm truccò gare

Arrestato cinque mesi fa dalla Guardia di finanza, oggi l’ex direttore generale dell’Azienda siciliana trasporti Ugo Fiduccia torna libero.

Il Tribunale del riesame di Palermo ha revocato i domiciliari per Ugo Fiduccia. Si tratta dell’ex direttore generale dell’Azienda siciliana trasporti, per cui cinque mesi fa sono scattate le manette, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Palermo.

Di fatto è stata accolta, almeno in parte, l’istanza della difesa, rappresentata dagli avvocati Massimo Motisi e Marco Aricò. Questi, infatti, hanno richiesto per Fiduccia solo il divieto di esercitare uffici direttivi. Il giudizio chiesto dalla difesa inizierà il 2 gennaio.

Le accuse

Il procuratore aggiunto Sergio Demontis e il suo sostituto Andrea Fusco, nella loro ricostruzione, all’ex direttore generale, ormai in pensione, contestano la corruzione, la frode nelle pubbliche forniture per alcune gare che riguardavano l’acquisto di pneumatici e di pullman, ma anche l’assegnazione dell’incarico di revisore contabile nell’azienda.

L’inchiesta, però, ruota anche intorno all’affidamento per il servizio di vendita online dei biglietti e ad una serie di falsi.