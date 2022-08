Catania, rogo nella notte: 3 auto in fiamme [FOTO]

Il tempestivo intervento dei Vigili ha permesso di arginare la situazione di pericolo provocata da tre auto in fiamme a Catania: una delle vetture era a gas.

La scorsa notte, circa alle ore 05.30, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per placare un incendio divampato in Via Pietro Novelli a Catania. La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, intervenuti con l’autobotte, si sono occupati delle fiamme che divampavano su tre vetture parcheggiate.

Nel dettagli si trattava di una Opel Astra, una Citroen C4 e una Chevrolet con impianto a gas, le prime due erano già avvolte dalle fiamme, ma, grazie al tempestivo intervento, hanno evitato che le fiamme si propagassero anche all’impianto a gas dell’ultima auto.

Per sedare l’incendio si è reso necessario l’utilizzo di liquido schiumogeno. Sono intervenuto anche la Polizia Stradale e la Polizia Scientifica per tutti gli accertamenti del caso.