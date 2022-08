Stasera in TV: in onda la “Coppa Italia” e “Stanno tutti bene”

Inizio settimana frenetico e stancante? Nulla di meglio di una serata sul divano davanti ad un buon film trasmesso alla TV: ecco i consigli della Redazione di LiveUniCT.

Belle & Sebastien: L’avventura continua [Rai Uno, ore 21.25]: Ambientato nel settembre del 1945, il film riprende la storia del celebre cartone animato. Alla fine del secondo conflitto mondiale, Sebastien attende insieme al cane Belle il ritorno di Angelina, che però è rimasta coinvolta in un incidente aereo. Nonostante si pensi al peggio, nonno Cesar pensa che il suo amico Pierre possa aiutare Belle e Sebastien a ritrovare Angelina. Tra mille pericoli e peripezie, i due eroi affronteranno il loro destino fino alla scoperta di un segreto che cambierà la loro vita.

Coppa Italia – Bologna Vs. Cosenza [Italia Uno, ore 21.15]: Nuova partita di Coppa Italia trasmessa in TV. Questa volta a sfidarsi saranno la squadra emiliana di Sinisa Mihajlovic e i rossoblu di Dionigi.

La casa di famiglia [Cine 34, ore 21.00]: Sergio, in coma da cinque anni e probabilmente permanentemente, ha quattro figli. Alex, che si occupa di un circolo sportivo tra un flirt e un altro, Oreste, musicista che dirige concerti di bambini, Giacinto, uomo in affari sempre triste e Fanny, giovane donna lasciata dal marito per un’altra.

Stanno tutti bene [La5, ore 21.10]: Remake del film del 1990 del grande Giuseppe Tornatore. Un uomo rimasto vedevo di recente e con pochi contatti con i figli adulti, decide di partire. Compirà una sorta di pellegrinaggio per andare a trovare i figli in giro per gli Stati Uniti e ricostruire un contatto con loro.