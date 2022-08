Stasera in tv: “Non succede, ma se succede” e “Matrimonio impossibile”

Stasera in tv: per questo venerdì sera sono diverse le scelte inerenti alla programmazione film. Ecco alcuni film consigliati dalla redazione di LiveUnict.

Non succede, ma se succede.. [Rai Movie, 21.10]: Commedia romantica del 2019, abbiamo, Charlotte Field (Charlize Theron) che è una delle donne più influenti del mondo. Intelligente, sofisticata e realizzata, è un autorevole Segretario di Stato. Fred Flarsky (Seth Rogen) è un bravo giornalista dallo spirito libero con una spiccata propensione a cacciarsi nei guai. Non hanno niente in comune, a parte il fatto che lei è stata la sua babysitter e la sua prima cotta. Charlotte sta preparando la sua corsa alla presidenza e, in modo impulsivo, decide di assumere Fred per scrivere i suoi discorsi elettorali, con grande disappunto dei suoi fidati collaboratori. Comunque, a dispetto di tutto e tutti, Charlotte e Fred faranno faville, diventando la più improbabile delle coppie.

Matrimonio impossibile [La 5, 21.10]: Commedia del 2003, racconta di due suoceri che dovranno collaborare tra loro nonostante siano molto diversi: infatti uno è un tranquillo podologo, l’altro una spia. Remake del film del 1979 con Peter Falk e Alan Arki.

Come ti ammazzo il bodyguard [Rai 4, 21.20]: Film d’azione del 2017, in cui Michael Bryce è una guardia del corpo impeccabile. Almeno fino a che un prestigioso cliente giapponese viene ucciso sotto i suoi occhi da un cecchino. Darius Kincaid è un sicario con una lunga scia di sangue alle spalle e un curioso codice morale. Solo quest’ultimo può testimoniare al tribunale dell’Aja contro Vladislav Dukhovich, ex presidente bielorusso e genocida, che ha sin qui eliminato tutti i potenziali testimoni. I due dovranno cooperare, non senza qualche problema di ego e di carattere.

Una serata tra amici [Rai 1, 21.25]: In questo one man show Christian De Sica ripercorrerà tutta la sua carriera artistica e anche privata, in un percorso di memoria punteggiato da tanti momenti di spettacolo, anche intensi e speciali.