Catania, rubano auto in 20 secondi: padre e figlio in manette

Padre e figlio hanno rubato una Fiat 500 in venti secondi a Catania, in via Messina ma per loro è scattato l'arresto da parte dei Carabinieri.

Risale allo scorso 8 maggio, intorno alle 12:30, il furto di una Fiat 500 che è costato l’arresto da parte dei Carabinieri della Stazione di Catania Ognina di un padre di 43 anni e del figlio di 21 a Catania, in Via Messina, in pieno giorno. I due avrebbero pedinato e rubato la 500 di un 53enne di Gela, aspettando che si allontanasse, per poi procedere a tutte le operazioni necessarie al furto e alla verifica della presenza di sistemi di antifurto.

I militari hanno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del padre, e notificato al figlio l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e di dimora nel comune di residenza. Le indagini, partite dopo la denuncia da parte del proprietario del mezzo, sono state supportate dalle immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza della zona.