Stasera in TV: in onda “Don Matteo 12” e “Robin Hood la leggenda”

Giovedì stancante e noioso? La redazione vi consiglia dei film e dei programmi da non perdere assolutamente stasera in tv.

Don Matteo 12 [RaiUno ore 21:25]: A casa di Sergio viene ritrovato il corpo di una donna e a scoprirlo e proprio quest’ultimo ma il PM non è convinto della sua innocenza, nel frattempo Don Matteo si trova in una situazione assai particolare.

La grande opera all’Arena di Verona [Rai3 ore 21:20]: Saranno presentate presso l’Arena di Verona delle opere liriche di Giuseppe Verdi e di Georges Bizet, tra gli ospiti della serata inoltre sarà presente Luca Zingaretti.

Robin Hood – La leggenda [Nove, ore 21:25]: Un giovane nobile sassone evade di prigione e diventa un fuorilegge dal cuore doro, Robert soprannominato Robin Hood ruberà ai ricchi per donare ai poveri.

The Water Diviner [Iris, ore 21:00]: Sono passati 4 anni dalla terribile battaglia di Gallipoli in Turchia, un padre sopravvissuto alla guerra cerca disperatamente i suoi tre figli dati per dispersi.