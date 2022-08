UNICT – Ammissione Architettura e Ingegneria Edile: riaperti termini per posti residui

UNICT - Posti residui nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Architettura e Ingegneria edile: come e entro quando fare domanda.

Sono stati riaperti i termini di partecipazione per l’ammissione ai corsi di laurea in Architettura e in Ingegneria edile-architettura per l’anno accademico 2022/2023.

Ecco i posti disponibili e come partecipare al test di ammissione.

I posti disponibili e come fare domanda

I posti residui sono 13 per Architettura e 15 per Ingegneria edile-architettura.

Per potere partecipare alla prova bisogna iscriversi mediante il portale studenti Smart Edu dal 1 agosto al 1 settembre 2022. Per iscriversi è necessario procedere al pagamento del contributo di partecipazione di 30 euro.

Al portale si può accedere con Spid oppure registrarsi inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale.

Una volta completate tutte le procedure, il sistema genera un ID (identificativo) della domanda di immatricolazione. Conservarlo è molto importante perché è attraverso l’ID che i candidati potranno individuare la propria posizione in graduatoria.

La prova: data e svolgimento

Ricordiamo che la prova, quest’anno, consiste nel test “Arched” in modalità “@ CASA”. Essa si svolgerà il 12 settembre 2022. Le graduatorie verranno, poi, pubblicate entro il 20 settembre 2022.

Il test si compone di 50 quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti e materie:

Comprensione del testo (10 quesiti);

conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale (10 quesiti);

ragionamento logico (10 quesiti);

disegno e rappresentazione (10 quesiti);

fisica e matematica (10 quesiti).

Il tempo a disposizione per svolgere la prova è di 1 ora e 40 minuti.