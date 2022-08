Vasto incendio nel Catanese: sul posto i vigili del fuoco [FOTO]

In corso vasto incendio in provincia di Catania. Sul posto presenti i Vigili del fuoco per cercare di spegnere le fiamme e anche un elicottero della Forestale.

Ancora vasti incendi a causa delle alte temperature a Catania e provincia. In atto, incendio di sterpaglie e vegetazione ad Aci Catena (CT) sulla collina di Vampolieri, in via Oliva San Mauro.

Sul posto sta operando la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento dei volontari di Vizzini, un elicottero della Forestale e volontari della Protezione Civile.