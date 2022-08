Stasera in TV: “Ma cosa ci dice il cervello” e “Battiti Live”

Martedì sera di relax in attesa dell'arrivo delle ferie? Ecco le proposte della Redazione di LiveUniCT riguardo la programmazione televisiva di questa sera.

Ma cosa ci dice il cervello [Canale 5, ore 21:20]: Commedia del 2019, racconta di Giovanna, una donna noiosa che lavora il Ministero e ha una figlia di nome Martina. Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra compagni di liceo, Giovanna realizza che tutti sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Darà quindi vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

Amore alle Fiji [Rai 1, ore 21:25]: Commedia romantica del 2021, Laura, avvocato in carriera, torna nei luoghi d’infanzia per convincere il suo amico Chip a occuparsi dell’azienda per cui lavora. Ma tra i due giovani si riaccendono sentimenti appartenenti al passato.

Battiti Live [Italia Uno, ore 21:20]: Un appuntamento imperdibile quello di questa sera, come ogni settimana da qualcuna a questa parte, in cui artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana.