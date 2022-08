Catania, attivazione definitiva ZTL in Centro Storico: scattano le prime multe

Finito il mese di rodaggio delle telecamere nella ZTL del centro storico di Catania, che sono entrate ufficialmente in attività: al via le multe per i trasgressori.

Finito il giro di prova delle telecamere nella Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico, nei pressi del Teatro Massimo Bellini, ora diventano effettivi i controlli nel cuore della movida catanese.

Il pre-esercizio è durato un mese, e siamo giunti alla fine della sperimentazione degli impianti automatizzati di telecamere installati per rendere accessibile la zona solo alle auto dei residenti e di quelli specificatamente autorizzati. Il perimetro è Via Antonino Di Sangiuliano, Via Antonio Mancini, Via Monsignor Ventimiglia, Via Euplio Reina, Via della Loggetta, Via Santa Maria del Rosario, Via Sant’Agata, via Vittorio Emanuele II, via Leonardi, Via Valle, Via Landolina. Sono già scattate le prime multe per chi transita senza autorizzazione grazie alle telecamere.

Il servizio di rilascio dei pass di ingresso all’interno della suddetta area è già attivo per chi ne ha diritto. Basta collegarsi on-line alla piattaforma web del sito dell’Amts mentre, per informazioni si può inviare una mail all’indirizzo di Amts oppure contattare i numeri telefonici dell’azienda.