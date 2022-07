Lavoro Catania e provincia: IKEA, Primark e MediaWorld cercano personale

Lavoro Catania e Provincia: si ricerca personale nei grandi store di Primark, Ikea e Mediaworld. Ecco le posizioni e i requisiti richiesti.

Lavoro Catania e provincia: si ricercano risorse nelle aziende come Ikea, Primark e MediaWorld. Ecco le figure che si ricercano e come concorrere alla selezioni per trovare lavoro Catania e provincia.

Ikea Catania: la posizione ricercata

Da Ikea, in particolare è una la posizione che l’azienda sta ricercando, oltre alle ricorrenti offerte di Stage che l’azienda è solita proporre anche per il punto vendita di Catania. Si tratta di un addetto alla Logistica con un contratto part-time di 20 ore con i seguenti requisiti:

esperienza pregressa in realtà di magazzino, retail o simili;

in realtà di magazzino, retail o simili; forte interesse per il mondo della logistica, della gestione dei flussi e dell’organizzazione del magazzino;

una forte mentalità analitica e un’attitudine operativa;

e un’attitudine operativa; attitudine al lavoro di squadra;

voglia di far parte di un team dinamico e attivo;

Lavoro Catania e Provincia: Primark

Ottime notizie per coloro i quali cercano subito lavoro Catania. Infatti, le figure che si ricercano nel negozio Primark sono davvero diverse e numerose: di seguito l’elenco completo delle posizioni al momento disponibili.

Ruolo Addetto\a alle vendite (full-time)

Team Manager:

Ruolo Addetto\a alle vendite (part-time)

Department Manager

Store Manager Sud Italia

Per informazioni riguardanti i requisiti per i vari ruoli, si rimanda alla sezione “Lavora con Noi” del sito ufficiale dell’azienda Primark.

Offerte lavoro Catania: MediaWorld

Si profilano 2 posizioni diverse ma entrambe in riferimento al ruolo di Addetto\a alla Logistica. Nello specifico, le due posizioni sono aperte per i punti vendita di MediaWorld Catania 1 e Catania 2. Per entrambi i profili i requisiti ricercati sono:

Passione per la vendita e attitudine al problem solving ;

; Ottime doti di comunicazione e di relazione con il Cliente;

Flessibilità, disponibilità e approccio proattivo;

Forte spirito di squadra.

Per queste posizioni, si offre un contratto part-time, a tempo determinato, con una disponibilità di divisione dei turni e possibilità di lavoro anche nel week-end.