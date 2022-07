Blanco, concerto Catania: scaletta della serata. Manca ormai poco all'inizio di uno degli eventi musicali più attesi dell'estate etnea: il concerto di Blanco, vincitore di Sanremo 2022 con Mahmood.

Blanco, concerto Catania: manca pochissimo per uno degli eventi più attesi dell’estate musicale etnea. Infatti, il giovanissimo ma altrettanto famoso cantante Blanco si esibirà a Catania il 30 luglio 2022. L’evento, che prenderà il via alle ore 21, si svolgerà nella centralissima Villa Bellini di Catania e attirerà senza dubbio tantissimi fan del cantante.

Infatti, i biglietti dell’evento sono andati sold-out in pochi giorni e per questo motivo è stata aggiunta una nuova data a Catania, sempre alla Villa Bellini, prevista per il 31 luglio 2022.

Il cantante, famoso tra i giovani per i suoi numerosi successi, è diventato noto al grande pubblico e ad altre fasce di età anche grazie alla sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood. In occasione del Festival della Canzone Italiana, Blanco e Mahmood sono stati decretati vincitori con il singolo “Brividi”, ottenendo anche un biglietto per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest che quest’anno si è svolto a Torino, in seguito alla vittoria italiana dei Maneskin nell’edizione 2021.

Blanco, concerto Catania: scaletta

Di seguito, la possibile scaletta della serata: