Stasera in TV: in onda “Scappo a casa” e “Trappola in alto mare”

Giornata calda e stancante, ma il weekend è ancora lontano? Ecco tutti i film da guardare stasera comodamente dal vostro divano per una serata rilassante con i consigli della Redazione di LiveUniCT.

Scappo a casa [Canale 5, ore 21.21]: prima tv per il film che vede protagonista il comico Aldo Baglio nei panni di Michele, un uomo che vive secondo il motto “I don’t give a fuck” e si dichiara favorevole “alla disuguaglianza ingiustificabile”, ma che si ritroverà a cambiare prospettiva quando, dopo un fraintendimento, verrà scambiato per un clandestino.

L’angelo vendicatore [Italia 1, ore 21.20]: prima tv di questo thriller poliziesco ambientato in una piccola città dove avviene un duplice omicidio il cui esecutore sfrutta le informazioni trovate su internet delle sue vittime per non lasciare tracce.

Trappola in alto mare [RaiMovie, ore 21.10]: con un cast che vanta Steven Seagal e Tommy Lee Jones, il film segue l’impresa di un gruppo eversivo che tenta di impossessarsi della corazzata Missouri, della marina americana, neutralizzando i 2400 uomini dell’equipaggio.

Waterworld [Iris, 21.00]: Kevin Costner è Mariner, un solitario navigante in un mondo apocalittico ormai totalmente sommerso dal mare. A scombinare la sua vita sarà l’incontro con una bambina, che scoprirà avere tatuata sulla schiena la mappa per la leggendaria terra asciutta.

Prima ti sposo, poi ti rovino [La5, ore 21.10]: commedia romantica che verte sulle disavventure amorose di un abile avvocato divorzista di Los Angeles che perde la testa per Marilyn, una donna che, però, vuole raggiungere l’indipendenza economica con un matrimonio conveniente.