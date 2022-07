Metro Catania, riaprono 2 ingressi della stazione Galatea: le prossime chiusure

Metro Catania, proseguono i lavori alla stazione Galatea: riaprono due ingressi ma altri vengono chiusi. Di seguito le date da ricordare.

Negli scorsi giorni gli utenti erano stati informati circa la chiusura dei due ingressi della stazione della Metropolitana di Catania Galatea, posti in corrispondenza dell’incrocio tra Viale Jonio e Via Pasubio / Via Palmanova. Questi risulteranno nuovamente accessibili da oggi, martedì 26 luglio: a riferire della riapertura è la stessa Ferrovia Circumetnea – Metropolitana di Catania, tramite un avviso reso pubblico nelle scorse ore anche sulla propria pagina Facebook.

Si ricorda che gli accessi erano stati temporaneamente chiusi, a partire da giovedì 21 luglio, per via di lavori di manutenzione straordinaria ai varchi di ingresso.

Altre chiusure

Tuttavia da oggi e fino a domenica 31 luglio compresa, sempre alla stazione Galatea, rimarranno chiusi gli altri due ingressi di Viale Jonio, posti nei pressi di Piazza Galatea, anche questa volta a causa di lavori di manutenzione straordinaria.