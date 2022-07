Metro Catania, chiusura accessi a stazione Galatea: le date

Metro Catania, dopo la chiusura degli accessi alla stazione Giuffrida, i lavori sulla metropolitana etnea proseguono con la stazione Galatea: ecco le date da ricordare.

Proseguono i lavori nella metropolitana di Catania: infatti, la FCE ha comunicato una nuova chiusura degli accessi di una delle stazioni metro catanesi. La comunicazione, avvenuta tramite un post della pagina Facebook dell’azienda FCE, ha avuto lo scopo di informare l’utenza che i due ingressi della stazione della metropolitana GALATEA posti in corrispondenza dell’incrocio tra Viale Jonio e Via Pasubio / Via Palmanova saranno chiusi.

La motivazione della chiusura degli accessi è dovuta a lavori di manutenzione straordinaria ai varchi di ingresso e avrà inizio a partire da giovedì 21 luglio fino a martedì 26 luglio compreso.

Tuttavia, FCE ha reso noto che la stazione GALATEA sarà regolarmente accessibile dagli altri due ingressi di Viale Jonio, posti nei pressi di Piazza Galatea. Inoltre, si è colta l’occasione per informare che a partire da oggi, mercoledì 20 luglio, tutti gli ingressi della stazione della metropolitana GIUFFRIDA saranno regolarmente accessibili.